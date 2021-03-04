Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı! İrfan Can Kahveci ilk kez...

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlık geçirdi. Girdiği bir ikili mücadelede yerde kalan Mesut Özil'e ilk tedaviyi sağlık görevlileri yaptı. Sol ayak bileği döndüğü için yere basmakta zorlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Mesut Özil sedyeyle oyundan çıktı.

Mesut'un yerine oyuna 65. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. İrfan Can, ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça çıkmış oldu.

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