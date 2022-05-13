Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için şaşırtan Meksika iddiası! Jorge Jesus beklenirken...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in sarı lacivertli takımdaki geleceği merak ediliyor.

Oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin geçtiğimiz haftalarda birçok demeç veren menajer Erkut Söğüt, sarı lacivertli kulüple görüşmelerin devam ettiğini ve Mesut Özil'in kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini ifade etmişti.

Mesut’un sözleşmesindeki madde gereği kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan’ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. İzinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak devam edecek. 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocaktan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. ‘Önemli değil’ diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Böyle bir olay yaşandı diye de kimse Mesut’un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Erkut Söğüt

ACUN ILICALI YALANLADI

Bu açıklamanın ardından ismi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile de anılan yetenekli futbolcu hakkında aynı zamanda yakın arkadaşı olan ünlü televizyoncudan açıklama gelmişti. Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etmişti.

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Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim. Acun Ilıcalı

MEKSİKA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Adı Hull City'nin yanı sıra Inter Miami ile de anılan Mesut Özil hakkında son iddia bir hayli şaşırttı. Fox Deportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.

Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderi değişebilir.

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HEM KULÜBÜN HEM DE LİGİN MARKA DEĞERİNİ YUKARIYA TAŞIYABİLİR

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu iddia eden Cantu, olası bir transferin saha dışında da çok getireceğini düşünüyor. Cantu'ya göre; Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika Ligi'ne olan ilgili hem de kulübün değerini arttırabilir.

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Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Querétaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca Mesut Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatıldı.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021

ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE HİSSEDAR OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.

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Satın alma işlemini Twitter hesabından duyuran Özil, "Necaxa'nın sahiplik grubunun bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı olmakla birlikte, türünün tek örneği olarak sunduğumuz NFT için daha heyecanlıyım. Benimle takımın bir parçasına sahip olabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine hoş geldin Mesut Özil” mesajını yayınlamıştı.

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TOKEN SATIŞINA FEDERASYON ENGEL OLDU

Mesut Özil'in markası, Necaxa'nın yüzde 1 hissesini temsil eden 'dijital token'i halka satacağını duyurmuştu Ancak bu 'taraftar token' planlarına Meksika Futbol Federasyonu'ndan engel gelmişti. Federasyon, mevcut kurallar uyarınca bu işleme izin verilmediğini belirten bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiriye göre; bu plan, satış ne kadar küçük olursa olsun, bir kulüpteki herhangi finansal hisse satışı için lig onayının gerekli olduğu yönergeye aykırıydı. Bununla birlikte, genellikle kripto para birimi kullanılarak satın alınan 'taraftar token'ları, endüstrinin yeniliği göz önüne alındığında belirsiz bir yasal konu olmaya devam ettiği belirtilmişti.

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MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

DHA'nın haberine göre takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.

SEBEP TİCARİ Mİ?

İki oyuncunun kadro dışı bırakılması söylentileri artırırken kararın ticari sebeplerden dolayı alınmış olabileceği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.