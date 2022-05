Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için şaşırtan Meksika iddiası! Jorge Jesus beklenirken...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in sarı lacivertli takımdaki geleceği merak ediliyor.

Oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin geçtiğimiz haftalarda birçok demeç veren menajer Erkut Söğüt, sarı lacivertli kulüple görüşmelerin devam ettiğini ve Mesut Özil'in kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini ifade etmişti.

ACUN ILICALI YALANLADI

Bu açıklamanın ardından ismi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile de anılan yetenekli futbolcu hakkında aynı zamanda yakın arkadaşı olan ünlü televizyoncudan açıklama gelmişti. Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etmişti.

MEKSİKA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Adı Hull City'nin yanı sıra Inter Miami ile de anılan Mesut Özil hakkında son iddia bir hayli şaşırttı. Fox Deportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.

Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderi değişebilir.

HEM KULÜBÜN HEM DE LİGİN MARKA DEĞERİNİ YUKARIYA TAŞIYABİLİR

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu iddia eden Cantu, olası bir transferin saha dışında da çok getireceğini düşünüyor. Cantu'ya göre; Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika Ligi'ne olan ilgili hem de kulübün değerini arttırabilir.

Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Querétaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca Mesut Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatıldı.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY