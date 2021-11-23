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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde yakın çevresine ne dedi?

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Galatasaray

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, derbide hem performansı hem de müthiş futboluyla galibiyetin mimarlarından oldu. Dünyaca ünlü yıldız, maç sonrası tebrik için kendisini arayan ailesi ve arkadaşlarına, “Size iyi oynayarak kazanacağımızı söylemiştim. Çünkü hepimiz buna inanmıştık” dedi.

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Fenerbahçe 'nin süperstarı Mesut Özil, ligde Trabzonspor maçından sonra ilk kez Galatasaray derbisinde 11’de sahaya çıktı. Özellikle başkan Ali Koç’un, “Mesut artık ticari işlerini bir kenara bırakıp, Fenerbahçe’nin başarısına odaklanmalı” sözlerinden sonra tüm gözler dünyaca ünlü yıldıza çevrilmişti.

Fanatik'in haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, dev derbide resital sundu. Mesut, 69 metrelik deparın ardından usta işi bir vuruşla skora dengeyi getirdi. Tecrübeli oyuncu harika golünün yanı sıra Fenerbahçe’deki en iyi futbollarından birini sergiledi. 90 dakikanın ardından Mesut’a Almanya’daki ailesi ve arkadaşlarından tebrik telefonları yağdı.

‘Arkamızda dursunlar’

Yıldız oyuncunun, kendisini kutlayanlara, “Ben size geçtiğimiz günlerde yaptığımız konuşmalarda iyi oynayarak kazanacağımızı söylemiştim. Çünkü tüm takım olarak buna inandık ve çok çalıştık. Maçın sonunda da gülen taraf biz olduk” ifadelerini kullandı. Mesut ayrıca derbi zaferinin ardından taraftara seslenerek, “Biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar da bizim arkamızda olsunlar ve desteklerini sürdürsünler” dedi.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Galatasaray

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