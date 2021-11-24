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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi!

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil endişesi

Fenerbahçe'de Mesut Özil ayağında hissettiği ağrı sebebiyle Atina'ya götürülmeyebilir.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olimpiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.

Galatasaray derbisinde attığı gol ve oynadığı futbolla göz dolduran deneyimli yıldız, sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında sarı lacivertli takımı yalnız bırakabilir. 

Ayağında ağrı hisseden Mesut Özil'in Atina'ya götürülmeme ihtimali bulunuyor. Yıldız futbolcunun kuvvetle muhtemel Olimpiakos maçında forma giymemesi bekleniyor.

33 yaşındaki yetenekli oyuncunun Süper Lig'de bu hafta oynanacak Göztepe maçına yetişmesi bekleniyor.

MESUT ÖZİL DIŞINDA 2 EKSİK DAHA VAR

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil haricinde 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olimpiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

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Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

FENERBAHÇE GRUPTA 3. SIRADA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olimpiakos'a konuk olacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olimpiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olimpiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olimpiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

 

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Sakatlık

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