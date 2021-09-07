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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü unutmadı
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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü unutmadı

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü unutmadı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, sarı lacivertli ekibin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun doğum gününü unutmadı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, Emre Belözoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun Emre Abi" notunu düştü.

32 yaşında Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük döneminde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. İkilinin yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil, Emre Belözoğlunun doğum gününü unutmadı

İRFAN CAN KAHVECİ DE KUTLADI

Mesut Özil'in yanı sıra İrfan Can Kahveci de Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı fotoğrafa, "İyi ki doğdun efsane" yazdı.

EMRE BELÖZOĞLU 41 YAŞINDA

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan 7 Eylül 1980 doğumlu Emre Belözoğlu, bugün 41 yaşına girdi.

Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil, Emre Belözoğlunun doğum gününü unutmadı

 

 

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