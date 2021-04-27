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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

29 Nisan Perşembe Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kafile açıklandı. Mesut Özil 8 maç sonra kadroya dahil edildi.

Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı düzelen Mesut Özil, Emre Belözoğlu tarafından kadroya dahil edildi.

8 maç aradan sonra kadroda yer bulan yıldız futbolcunun maça yedekler arasında başlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de ayrıca Nazım Sangare de kadroda yer aldı. Sakat futbolcular Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti kafilede yer almadı. Cezalı İrfan Can'ın da kafilede yer alması dikkat çekti.

Sarı lacivertliler için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maç 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.

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