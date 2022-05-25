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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Hamit Altıntop'a 'milli takım' tepkisi iddiası! "Formaları çıkarsınlar, Fenerbahçe'den ayrılmam mı lazım?"

#Fenerbahçe#Milli Takım#Mert Hakan Yandaş
Son Dakika: Fenerbahçede Mert Hakan Yandaştan Hamit Altıntopa milli takım tepkisi iddiası Formaları çıkarsınlar, Fenerbahçeden ayrılmam mı lazım

Fenerbahçe'de A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan Mert Hakan Yandaş'ın bu karara tepki gösterdiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun, "Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi" sözleriyle Hamit Altıntop'a göndermede bulunduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekti. Son ayların en formda isimleri olmasına rağmen aday kadroda olmamaları iki oyuncunun da moralini bozdu.

Sabah'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın, tepkisini "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" diye gösterdiği öne sürüldü.

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"GİYDİKLERİ FORMAYI ÇIKARSINLAR!"

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Yıldız futbolcunun, "Aday kadroya gidebilmem için daha ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takım'a seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor? Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum, varsa bunu bana biri açıklasın. Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

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VavaCars Fatih Karagümrük'ten Kuntz'a 'Emre Mor' tepkisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki futbolcusu Emre Mor'un A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmaması nedeniyle teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u milli takıma almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa, çeşitli odakların temsilcisidir" denildi.

Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Milli Takım#Mert Hakan Yandaş

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