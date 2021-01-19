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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Tedbirli olarak sevki nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, 1 maç cezasını tamamladı.

Mert Hakan, sarı-lacivertli takımın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçta forma giyebilecek.

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Son Dakika | Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşın cezası belli oldu

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