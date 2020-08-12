Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu! Whatsapp...
Mert Hakan Yandaş, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurunda bulundu.
Mert Hakan Yandaş’ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurunda bulunulduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz gün Mert Hakan Yandaş ile Şükrü Hanedar'ın Whatsapp konuşmaları basına yansımıştı. Bunun üzerine Mert Hakan Yandaş, Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunma karar aldı.
Açıklamada, "Müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü rencide etme amacı ile hedef göstererek oyuncuya kin ve nefret duyulmasının sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle