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Son Dakika: Fenerbahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! Mergim Berisha...

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Antrenman
Son Dakika: Fenerbahçenin Slovacko kadrosu belli oldu Mergim Berisha...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 14:16

Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan sarı lacivertli ekibin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise saha çalışmalarına başladı.

Öte yandan Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin tedavileri devam ediyor.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertli ekibin, 23 kişilik Slovacko kadrosunda şu isimler yar alıyor:
 
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

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BERISHA İSTANBUL'DA KALDI

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan Mergim Berisha, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Bugünkü antrenmanda da yer almayan deneyimli isim, tedavi ve tedbir amaçlı İstanbul'da kaldı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı ülke olan Çekya’ya hareket edecek.

 

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Antrenman

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