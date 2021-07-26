Son Dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gözdağı verdi! Takımda işler kızışıyor...

Spor Arena Detay - Ankara'da, İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan maçta 4 gol bulan sarı lacivertlilerde en dikkat çeken isimlerden biri de orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş oldu.

Geçen sezon başında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya mücadele verdiği Mert Hakan, tercihini sarı lacivertli takımdan yana kullanmıştı.

Transferinin çok konuşulması ve büyük beklentilerin oluşması, oyuncuyu geçen sezon belki de olumsuz etkilerken Erol Bulut'un Süper Lig'de 34 maçta görev verdiği Mert, 4 gol atıp 1 asistle oynamıştı.

Orta sahada Mesut Özil, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo gibi oyuncuları bulunan Fenerbahçe'de, bu sezonun en zayıf halkası olarak Mert Hakan Yandaş olarak görülürken hazırlık maçlarındaki performansıyla kolay lokma olmadığını gösterdi.

Rumen temsilcisi Csikszereda ile oynanan müsabakada ilk 45 dakikada görev alan ve iyi bir oyun ortaya koyan Mert Hakan, Kasımpaşa karşılaşmasındaki iyi oyununu ise golle süslemişti.

FORMA SAVAŞI ZORLU GEÇECEK

Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında, ikinci yarıda oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha, yaptığı asistlerle forma savaşının zorlu geçeceğinin mesajını verdi.

Müsabakanın 49. dakikasında sol kanattan taşıdığı topu Nazım'la buluşturup al da at diyen Mert, 59'da da Ozan Tufan'a verdiği gol pasıyla maçtaki asist sayısını 2 yaptı.

Karşılaşmadaki güzel oyununu 2 de asistle süsleyen Mert, takım arkadaşlarına forma savaşında gözdağı verirken sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların da övgünü aldı.

Sosyal medyada, Mert Hakan Yandaş için "Fenerbahçe'nin De Bruyne'si, Fenerbahçe'ye De Bruyne gelmiş" gibi yorumlar yapıldı.

"PEREIRA'NIN SİSTEMİ BANA DAHA UYGUN"

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan Mert, "3. maçın sonunda geliştiğimizi görüyoruz, çok daha eksiklerimiz var. Pratik yapıyoruz, çalışıyoruz, inşallah takım daha iyi yerlere gelecek. Hocamızın oynatmak istediği oyun bana biraz daha uygun, verdiği öz güven de güzel. Çok şey yapmak isterken bazen yapamıyorsunuz, öyle bir dönem geçti benim için. İnşallah böyle başladı, böyle gider. Elimden geleni yapmak için devam edeceğim." dedi.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Taraftarların istediği coşkulu takımı izletmek istediklerini kaydeden Mert Hakan, "Taraftarımızın istediği coşkulu takımı izletmek istiyoruz. Eski özledikleri Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Takımda müthiş bir enerji var, inşallah güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.