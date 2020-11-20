Son Dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Savunma bölgesinde, Gökhan Gönül sakat olduğu için Başkent’te görev yapamayacak. Hücum hattında ise sıkıntı daha büyük. Hollanda U21 Milli Takımı’ndan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu yeni iyileşti. Enner Valencia’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Diego Perotti ise tam olarak hazır değil. Bu durum can sıksa da formayı kapmak için fırsat kollayan oyuncular için bir fırsat.

6 maç, 92 dakika

Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş geliyor. 26 yaşındaki yıldız, transfer döneminin en sansasyonel imzasını attı. Ancak lig başlamadan hemen önce yaşadığı sakatlık, Mert Hakan’ın Fenerbahçe macerasının sıkıntılı başlamasına neden oldu. Başarılı futbolcu, geride kalan 8 haftada hiç 11’de şans bulamadı, 6 maçta toplam 92 dakika süre alabildi.

İlk 11’i çok istiyor

Mert Hakan Yandaş, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla artık ilk 11’de olmak istediğini net bir şekilde gösterdi. Hücum hattında bu kadar eksiklerin olduğu bir haftada yıldız futbolcu aradığı şansı bulabilir. Sivasspor’da zaman zaman kanatlarda da görev yapan Mert Hakan, Valencia’nın yokluğunda Çubuklu formayla ilk kez 11’de sahaya çıkabilir. (Fanatik)

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