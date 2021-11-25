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Son dakika: Fenerbahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! Her şey Galatasaray maçındaki hareketiyle başlamış...

#Fenerbahçe#Şenol Çorlu#Merih Demiral
Uğur Yapıcı

Fenerbahçe'de 2006'dan bu yana antrenörlük yapan ve futbolculuk döneminde Sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş Şenol Çorlu, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Çorlu, Fenerbahçe'deki altyapı sisteminden Merih Demiral'ın ayrılık sürecine, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den Emre Belözoğlu'nun kariyer seçimine kadar geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı.

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Fenerbahçe'de 2006'dan bu yana antrenörlük yapan ve futbolculuk döneminde sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş Şenol Çorlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Deneyimli teknik adam, 15 yıllık Fenerbahçe serüveni, genç oyuncuların gelişimi, Türkiye'deki altyapı sistemi ve hedeflerine yönelik samimi açıklamalarda bulundu. Tamamı ve daha fazlası videomuzda. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

ŞENOL ÇORLU RÖPORTAJIMIZI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şenol Çorlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde

"ARDA GÜLER KAYBOLUP GİDEBİLİR"

Arda Güler'in içinde bulunduğu problem sistem. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunda Arda Güler sürekli yer bulamaz. Bu Arda'nın burada oynayamayacak kalitesi olmadığı anlamına gelmiyor. Arda, hakikaten çok yetenekli ama bu yaşlarda oynama imkanı veremiyoruz, şimdi oynayamazsa ne zaman oynayacak? Oynayamayan genç oyuncu kendisini geliştiremez. Bu alan ve zamanı vermezsek Arda Güler de zaman içerisinde kayıplar listesine girecektir. Amacımız inandığımız çocukları kaybetmemek. Bu yüzden federasyonun ve kulüplerin genç arkadaşlarımıza yarı profesyonel bir alan yaratması gerektiğini düşünüyorum.

MERİH DEMİRAL'IN AYRILIŞI: "KADRO DIŞI BIRAKMIŞTIM..."

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Merih Demiral’ın Fenerbahçe’deki başlangıcından ayrılışına kadar bütün süreçlerde ben varım. Karamürsel’den kendi ellerimle alıp getirdim. Bizde uzun süre görev aldı. Galatasaray U21 ile Florya’da karşılaştık ve bizi yendiler. Merih Demiral’ı o maçta 20. dakikada oyundan aldım, pozisyon hatası yapmıştı. Daha sonra kendisine yakıştırmadığım birtakım hareketler yapması nedeniyle kadro dışı bıraktık ve U19’a yolladık. Orada da bir şeyler olmuş ve takımlarda oynatmayıp sadece antrenmanlara çıkmasını sağladık. Kendisini çağırıp kazanmak adına konuştum ve bize söz vermişti. A takıma çıkardık ama süre alamayınca kulüpte oynamak istemedi. Menajerleri olaya dahil oldu ve Sporting’e götürdüler. Merih, Sporting’e gitmek istedi ve kulüp de verdi. Genç futbolcunun nereye kadar çıkacağını tahmin etmek mümkün değil, sadece yeteneklerine bakarak ileriye doğru yorumluyorsunuz. Merih’in o dönem bizde kalması gerekiyordu, kabul ediyorum. Ancak süre alamadıktan sonra haklı olarak bir arayışa girmesi doğaldı. Merih’in o dönemki problemi şu an Arda Güler için de geçerli.

Son dakika: Fenerbahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Her şey Galatasaray maçındaki hareketiyle başlamış...

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"EMRE BELÖZOĞLU BAŞARILI OLACAKTIR"

Emre Belözoğlu uzun vadede başarılı olacaktır Emre Belözoğlu için Fenerbahçe’de farklı bir senaryo olabilir miydi, bunun kararını başkan ve yönetim veriyor. Nedenlerini teknik adamlar olarak biz soramayız. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili yorum yapmam doğru değil ama Emre hocanın çok genç olduğunu ve uzun bir yolu olduğunu söyleyebilirim. Futbolculuk geçmişi ve karakterine bakarak uzun vadede başarılı olacağına inanıyorum. Bu durum Fenerbahçe’ye tekrar dönmeyeceği anlamına gelmez. Bir süreç ve şu an kendisini kanıtlama imkanı buldu. Bazen gidersiniz ve başarıyı yakalayınca size artı olarak yazar.

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"BAŞKA KULÜPLERDE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Bu saatten sonra profesörlük yapacak halim yok. Futbolun içinde ömrümün son gününe kadar kalmaya devam edeceğim. Bundan sonra gelen fırsatları profesyonel olarak değerlendirmek istiyorum, başka kulüplere gidip seve seve çalışmak isterim.

ŞENOL ÇORLU RÖPORTAJIMIZI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şenol Çorlu röportajımızın ana başlıkları şu şekilde:

00:00 Teaser
00:42 Açılış
01:39 Fenerbahçe'deki Görevi
02:19 Fenerbahçe'nin Alt yaş Potansiyeli
07:06 Genç Oyuncular Büyük Takımdan Gitmek İstemiyor mu?
08:48 Arda Güler Fenerbahçe'de sürekli oynayamaz
10:10 Türkiye'deki Altyapı Mantalitesi
13:21 Merih Demiral'ı Kendi Ellerimle Getirdim
20:34 Merih'i kadro bırakmıştım, kendisi gitmek istedi
23:59 Ömer Faruk Beyaz için hayırlısı olsun
24:38 En Büyük Hayal Kırıklığım A Takımda Olmamam
27:24 Bu Saatten Sonra Profesörlük Yapamam
27:59 Altyapıların Değersiz Görülmesi...
30:04 Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu Neden Değerlendirmedi?
32:59 Türk Sporcusuna Yatırım Yapılması
37:59 Kapanış

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