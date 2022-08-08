Son dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya iki talip birden | Transfer haberi

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Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Aston Villa’dan 6 milyon Euro boservis bedeliyle satın aldığı ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Royal Antwerp’e kiraladığı Mbwana Samatta, bu sezon da kadroda düşünülmüyor.

Jorge Jesus tarafından takımdan gönderilmesi için rapor verilen Tanzanyalı golcüye eski takımı talip oldu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Genk Kulübü, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

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CARDIFF CITY DE DEVREDE

İngiliz ekibi Cardiff City'nin de Samatta ile ilgilendiği belirtilirken Samatta'nın daha önce başarılı olduğu Genk'e transfer olabileceği kaydedildi.

29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp’te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.