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Son dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya iki talip birden | Transfer haberi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Samatta
Son dakika: Fenerbahçede Mbwana Samattaya iki talip birden | Transfer haberi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 19:33

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin arasında yer alan Mbwana Samatta'ya eski kulübü talip oldu.

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Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Aston Villa’dan 6 milyon Euro boservis bedeliyle satın aldığı ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Royal Antwerp’e kiraladığı Mbwana Samatta, bu sezon da kadroda düşünülmüyor. 

Jorge Jesus tarafından takımdan gönderilmesi için rapor verilen Tanzanyalı golcüye eski takımı talip oldu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Genk Kulübü, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

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İngiliz ekibi Cardiff City'nin de Samatta ile ilgilendiği belirtilirken Samatta'nın daha önce başarılı olduğu Genk'e transfer olabileceği kaydedildi.

29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp’te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Samatta

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