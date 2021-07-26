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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşırken Mbwana Samatta sakatlık yaşadı.

İlk hazırlık maçında karşılaştığı Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaştı.

Mücadeleyi 11'de başlayan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, 27. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında oyunu yarıda bıraktı.

Hava topu mücadelesinde iki Gençlerbirliği oyuncusunun arasında kalan Tanzanyalı golcü, yere düştükten sonra bir süre belini tutarken oyuna devam edemedi ve 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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