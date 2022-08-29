Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Maxi Gomez transferi an meselesi! Gennaro Gattuso'dan açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Maxi Gomez
Son Dakika: Fenerbahçede Maxi Gomez transferi an meselesi Gennaro Gattusodan açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 08:32

Fenerbahçe'de gözler Maxi Gomez transferinde. Valencia ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, golcü oyuncuyla sözleşme detaylarını görüşüyor. Öte yandan Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması geldi.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Maxi Gomez transferinde mutlu sona yaklaştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertlilerin, Uruguaylı golcüyle sözleşme detaylarını görüşmeye başlayacağı belirtildi.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın

İsmail Kartal Süper Lige dönüyorİsmail Kartal Süper Lig'e dönüyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Attila Szalainin alternatifini buldu 10 milyon Euro...Fenerbahçe Attila Szalai'nin alternatifini buldu! 10 milyon Euro...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası fatura onlara kesildi 42 yıl sonra bir ilk...Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası fatura onlara kesildi! 42 yıl sonra bir ilk... Haberi görüntüle

MARCA SÖZLEŞME DETAYLARINI PAYLAŞTI

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez’in transferi için Valencia’yla 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştı.

GATTUSO: HER ŞEY OLABİLİR

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'le ilgili konuştu. İtalyan hoca, Gomez'den gitmesini istemediğini ancak futbolda her an her şeyin olabileceğini söylerek transfere açık kapı bıraktı.

Haberin Devamı

Gattuso, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Her an her şey olabilir." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Maxi Gomez

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens