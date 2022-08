Son Dakika: Fenerbahçe'de Maxi Gomez transferi an meselesi! Gennaro Gattuso'dan açıklama...

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Maxi Gomez transferinde mutlu sona yaklaştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertlilerin, Uruguaylı golcüyle sözleşme detaylarını görüşmeye başlayacağı belirtildi.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Haberi görüntüle

MARCA SÖZLEŞME DETAYLARINI PAYLAŞTI

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez’in transferi için Valencia’yla 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştı.

GATTUSO: HER ŞEY OLABİLİR

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'le ilgili konuştu. İtalyan hoca, Gomez'den gitmesini istemediğini ancak futbolda her an her şeyin olabileceğini söylerek transfere açık kapı bıraktı.

Haberin Devamı

Gattuso, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Her an her şey olabilir." dedi.