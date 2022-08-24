Son Dakika: Fenerbahçe'de Max Meyer’in sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı açıklandı...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedildiğini duyurdu.
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Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
YENİ TAKIMI DUYURULDU
Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merhaba Max, Luzern'e hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.