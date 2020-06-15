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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı
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Haber Giriş: 15.06.2020 - 18:04,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

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Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.

DETAYLAR BİRAZDAN

Son dakika | Fenerbahçede Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

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