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Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.
TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.
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