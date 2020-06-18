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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse dönemi sona erdi

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse dönemi sona erdi
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Fenerbahçe'de Max Kruse ile yollar olaylı şekilde ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, Alman futbolcunun sözleşmesini kendi isteğiyle tek taraflı feshettiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada fesih için 'haksız' ve 'mesnetsiz' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman futbolcuya herhangi bir borcun bulunmadığına dikkat çekildi ve söz konusu feshin haksız ve mesnetsiz olduğu belirtildi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
 
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
 
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
 
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
 
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

 

Son Dakika | Fenerbahçede Max Kruse dönemi sona erdi

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