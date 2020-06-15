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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyata alındı
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Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyata alındı

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Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyata alındı
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse, saat 19.00'da apandisit ameliyatı oldu. Alman futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman futbolcu Max Kruse'nin saat 19.00'da apandisit ameliyatına aldındığını belirterek, "Hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA, BİZİM ALEX GİBİ"
Ali Koç ayrıca Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera için "Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı" ifadeleriyle Uruguaylı kaleci ve Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Son dakika | Fenerbahçede Max Kruse ameliyata alındı

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