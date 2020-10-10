Son Dakika | Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini açıkladı! Obradovic'in ayrılığı...

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Yunan basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Obradovic'in ayrılığı hakkında konuşan Gherardini, "Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı alması beni şok etmedi. İş hayatını bir kenara bırakacak olursak Zeljko ve ben çok yakın iki arkadaşız. Bunca yıldır iyi bir ilişkimiz oldu. Son kararını vermeden ve sözleşme yenilemeyeceğini duyurmadan uzun süre önce bile ne düşündüğünü biliyordum. Biliyorsunuz, bu işi yaptığımız için şanslı insanlarız" dedi.

"AİLESİYLE VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİ"

Gherardini sözlerini, "Aynı zamanda, baskı da çok büyük. Bu işin molası, dinlenmesi, boş günü yok. Bu nedenle ara verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Zeljko, dinlenmek ve ailesiyle vakit geçirmek istedi. Bunu çok uzun süredir biliyordum. Fenerbahçe'den ayrılma kararını öyle kolayca vermedi. Bunu için çok zorlandı ama onu anlıyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

Obradovic'in ailesiyle vakit geçirmek istediğini vurgulayan Gherardini, "Zeljko Obradovic, bu yıl için dinlenme ve ailesine zaman ayırma kararı verdi. Diğer yandan, takım olarak mücadeleye de devam ediyoruz. Onunla birlikte Fenerbahçe için çalışmak ve bu takımı geliştirmek güzeldi. İstanbul'dan ayrıldı ve kafasında değişik fikirler ve düşünceler vardı. Belgrad'a gittiğinde ailesiyle görüştü ve ardından kararını verdi. İstanbul'dan ayrıldığında tam olarak ne kadar vereceğini ben de bilmiyordum. Birkaç gün sonra ise kararını iletti" şeklinde konuştu.