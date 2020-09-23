Son Dakika | Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'tan şaşırtan istatistik!
Fenerbahçe’nin Hatayspor maçında çektiği isabetli şutların yarısının Mauricio Lemos’tan geldiği ortaya çıktı.
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Lemos, Hatay karşısındaki performansıyla dikkat çekti.
İlk maçına çıkan Uruguaylı stoper performansıyla sınıfı geçti. Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında çektiği isabetli şutların yarısı Mauricio Lemos'tan geldi.
85 kez topla buluşan Lemos, yüzde 93.2 pas başarı oranı yakaladı. 2 isabetli şut çekti. 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 5 sahipsiz top kazandı.
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