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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Mauricio Lemos özel çalıştı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Mauricio Lemos özel çalıştı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Mauricio Lemos özel çalıştı!
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Fenerbahçe'de yeni transfer Mauricio Lemos, özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Lemos'un, kendisi için planlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Mauricio Lemos özel çalıştı

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