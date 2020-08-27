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Son Dakika | Fenerbahçe'de Mauricio Lemos özel çalıştı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Mauricio Lemos, özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Lemos'un, kendisi için planlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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