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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı!
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Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı!
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Fenerbahçe, Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Bu sezonki 12. transferini de imza aşamasına getiren sarı lacivertlilerin yeni yıldızı olan 27 yaşındaki stopere 1.1 milyon Euro’luk garanti maaş ödenecek.

Marcel Tisserand’ın kulübü olan Bundesliga’nın Wolfsburg ekibine ise 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli verilecek. Salı ya da çarşamba günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli futbolcu, ardından resmi imzayı atacak.

Kongolu, Wolfsburg’da kendi mevkisinde 5 isim olduğu için daha çok forma şansı bulabileceği düşüncesiyle Fenerbahçe’ye “Evet” dedi.

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