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Basketbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Malcolm Thomas dönemi sona erdi! Bayern Münih resmen açıkladı...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Malcolm Thomas dönemi sona erdi! Bayern Münih resmen açıkladı...
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Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Birleşik Amerikalı pivot, Bayern Münih'e 1+1 yıllık imza attı.

Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Bayern Münih, Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son Dakika | Fenerbahçede Malcolm Thomas dönemi sona erdi Bayern Münih resmen açıkladı...

 

Son Dakika | Fenerbahçede Malcolm Thomas dönemi sona erdi Bayern Münih resmen açıkladı...

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