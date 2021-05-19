MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'i karıştıracak bir transfer atağına kalktı. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...

Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.

Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Son Dakika: Fenerbahçede Luiz Gustavo kararı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi