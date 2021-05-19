Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...

Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.

Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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