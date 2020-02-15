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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok!
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 21:46,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sarı kart gören Gustavo, Galatasaray'a karşı cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

F.Bahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek

Son Dakika | Fenerbahçede Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

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