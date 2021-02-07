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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 2 hafta yok!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

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Son dakika: Fenerbahçede Luiz Gustavo 2 hafta yok

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