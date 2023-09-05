Son Dakika: Fenerbahçe'de Luan Peres'in lisansı dondurulabilir! Doktorların önerisi sonrası...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Luan Peres’in lisansı dondurulabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe’de sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Brezilya oyuncu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı lacivertli takım, Luan Peres'in bıçak altına yatması durumunda lisansını donduracak.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Türkiye'de yaz transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor. Sabah'ın haberine göre, yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile yolları ayırmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, istikrarlı bir performans ortaya koyamayan ve sık sık sakatlıklarla mücadele eden oyuncunun bonservisi konusunda zorluk çıkartmayacak.

SANTOS TALİP OLDU

İddiaya göre Brezilya ekibi Santos, Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor. Santos'un 4 milyon euro teklif edeceği öne sürülen 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

SPARTAK MOSKOVA DA İSTİYOR

Spartak Moskova'nın da teklif yaptığı Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertli ekibin yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti.

2022 yazında Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres geçen sezon forma giydiği 20 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Deneyimli futbolcu bu sezon şu ana kadar 3 resmi maçta görev yaptı.