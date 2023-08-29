Son Dakika: Fenerbahçe'de Livakovic şimdiden fark yaratıyor!

Haberin Devamı

Altay’ın vedası sonrası Dominik Livakovic’in takıma katılması, Samandıra’yı bir anda şenlendirdi.

Fanatik'in haberine göre; arkadaşları ile tanışıp, mesaisine başlayan Hırvat milli file bekçisi arkadaşları ile olan olumlu diyaloğunun yanı sıra antrenman hırsı ve çift kale maçlarda yaptığı kurtarışlarla ‘Ben hazırım’ mesajı verdi.

28 yaşındaki eldivenin, şu ana kadar gösterdiği performans ile fark yarattığı belirtildi.

Hırvatistan Ligi’nde ve Avrupa Kupası ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb’i yalnız bırakmayan oyuncu, başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı üzerine takımından ayrılmış, İstanbul’un yolunu tutmuştu.