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Son Dakika: Fenerbahçe'de Livakovic şimdiden fark yaratıyor!

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#Fenerbahçe#Livakovic#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçede Livakovic şimdiden fark yaratıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 08:58

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek uğraştığı ve sonunda kadrosuna kattığı yeni kalecisi Dominik Livakovic, takıma çabuk uyum sağladı.

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Altay’ın vedası sonrası Dominik Livakovic’in takıma katılması, Samandıra’yı bir anda şenlendirdi.

Fanatik'in haberine göre; arkadaşları ile tanışıp, mesaisine başlayan Hırvat milli file bekçisi arkadaşları ile olan olumlu diyaloğunun yanı sıra antrenman hırsı ve çift kale maçlarda yaptığı kurtarışlarla ‘Ben hazırım’ mesajı verdi.

28 yaşındaki eldivenin, şu ana kadar gösterdiği performans ile fark yarattığı belirtildi.

Hırvatistan Ligi’nde ve Avrupa Kupası ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb’i yalnız bırakmayan oyuncu, başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı üzerine takımından ayrılmış, İstanbul’un yolunu tutmuştu.

 

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#Fenerbahçe#Livakovic#Süper Lig

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