Son Dakika | Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı! Yeni durağı Barcelona...

İŞTE O AÇIKLAMA

Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

YENİ DURAĞI BARCELONA

beIN Sports'un haberine göre takımın Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Westermann bu hafta içinde Barcelona takımına katılacak.

AYRILIK SONRASI BARCELONA'DAN TRANSFER

Sarı lacivertli ekibin Westermann'ın yerine Barcelona'dan Thomas Heurtel'i transfer etmesi bekleniyor.

Uzun bir süredir Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Heurtel, geçmiş yıllarda Anadol Efes'te forma giyiyordu.

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