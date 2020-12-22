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Basketbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı! Yeni durağı Barcelona...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı! Yeni durağı Barcelona...
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Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fransız oyuncunun yeni durağının Barcelona olması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

YENİ DURAĞI BARCELONA

beIN Sports'un haberine göre takımın Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Westermann bu hafta içinde Barcelona takımına katılacak.

AYRILIK SONRASI BARCELONA'DAN TRANSFER

Sarı lacivertli ekibin Westermann'ın yerine Barcelona'dan Thomas Heurtel'i transfer etmesi bekleniyor.

Uzun bir süredir Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Heurtel, geçmiş yıllarda Anadol Efes'te forma giyiyordu.

Son Dakika | Fenerbahçede Leo Westermann ile yollar ayrıldı Yeni durağı Barcelona...

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