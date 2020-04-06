Son Dakika | Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara Fenerbahçe'ye yaradı. Çıkacağı ilk lig maçına statü gereği yeni teknik direktörüyle çıkması gereken Kanarya, bu konuda aceleci davranmıyor.

Sarı-lacivertliler birçok teknik adamla görüşürken gündeme gelen son ismin ise deneyimli hoca Laurent Blanc olduğu öne sürüldü. Öyle ki, Fransız basınından gelen haberlere göre Blanc, Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak takım hakkında bilgi aldı.

Fransızların ünlü futbol dergisi Onze Mondial, Blanc'ın Fransa'da oynadığı dönemden arkadaşı olan Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu yazdı.

B PLANI FRANCESCO

Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'den teklif aldığını açıklaması tüm gözleri Fenerbahçe'nin üzerine çevirirken, İtalyan hocayı Kanarya'nın gündemine getiren ismin Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi.

Ancak F.Bahçe'nin 50 yaşındaki hocaya resmi teklif yapmadığı, sadece görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. (Sabah)





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