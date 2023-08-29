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Son Dakika: Fenerbahçe'de Krunic transferi askıya alınabilir! Son teklif yapıldı...

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#Fenerbahçe#Transfer#Partey
Son Dakika: Fenerbahçede Krunic transferi askıya alınabilir Son teklif yapıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 09:08

Fenerbahçe, orta saha için listesinde yer alan 3 yıldız için girişimlerine devam ediyor. Kanarya’da hedef, gelecek haftaya kadar 3 oyuncudan birini renklerine bağlamak.

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Orta sahaya Fred'in yanına iyi bir 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekip, iyi bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için titizlikle görüşmelerini devam ettiriyor. Detaylar haberimizde...

Guido için Lyon'la rekabet

Fenerbahçe, orta saha transferi için 3 yıldızdan birisini kadrosuna katmak için çılgın planını hazırladı. Real Betis forması giyen Guido Rodriguez transferinde Lyon ile kapışıyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler doğrultusunda Fransız ekibi, Betis’in istediği 15 milyon Euro’nun çok uzağında bir öneride bulunmuştu. Fenerbahçe ise şu anda Betis’in istediği rakama en yakın olan taraf. Arjantinli futbolcu, kadroda tutulmak istense de son ana kadar bastırılacak. Orta yol bulunursa imzalar atılabilir.

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Top kapma canavarı

Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızın peşinden koşması boşuna değil. Guido, 2020’de Real Betis’e imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, orta sahada rakiplerine göz açtırmıyor. Başarılı oyuncu, ilk sezonunda maç başına 2.8 top kaparak bu alanda ligin en iyi 3. ismi oldu. Guido Rodriguez, 2021-22’de 3, geçen sezon ise 3.4 top kapma ortalamalarıyla bu istatistikte La Liga’nın zirvesinde yer aldı.

Krunic askıya alınabilir

İtalyan devi Milan’a, Rade Krunic için 12 milyon Euro’luk teklif yapıldı. 29 yaşındaki futbolcu için Çizme ekibinden gelecek yanıt bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Milan ile yaptığı görüşme çerçevesinde son tekliflerinin 12 milyon Euro olduğunu iletti. Eğer aksi bir durum ile karşılaşılması halinde Boşnak futbolcunun transferi askıya alınacak.

Partey'in maaşı cep yakıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in formasını giyen Thomas Partey’in takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 2020 yılında Atletico’dan 50 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ganalı orta sahanın birçok talibi var. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun, 10 milyon Euro’yu geçen senelik maaşı cep yakıyor. Fenerbahçe cephesi, oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmede maaşında indirim talep etti. Eğer Partey, bu konuda bir kolaylık sağlarsa girişimlerin başlaması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Partey

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