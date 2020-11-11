Son Dakika | Fenerbahçe'de kritik zirve! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor karşısında ortaya konan futbol ve alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe harekete geçti.
Fenerbahçe'de bugün Samandıra’da yapılacak dev zirvede Konyaspor maçı masaya yatırılacak.
Toplantıda Erol Bulut ve teknik ekibinin yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menacer Volkan Ballı yer alacak.
Erol Bulut’un bu zirvede, bundan sonra izlemeyi planladığı yol haritasını paylaşacağı öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun ise takıma ve Bulut’a olan güvenini yinelemesi bekleniyor. (Fanatik)
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