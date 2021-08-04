Son Dakika: Fenerbahçe'de kritik gün! Dinamo Kiev maçı sonrası Vitor Pereira...

Spor Servisi - Süleyman ARAT Süper Lig’de mutlak şampiyonluk, Avrupa Ligi’nde önce gruba kalma sonra büyük başarılar hedefiyle sezona hazırlanan F.Bahçe, bu akşam en son ve en kritik hazırlık maçı için Dinamo Kiev’in karşısına çıkıyor.

15 Ağustos’ta ilk lig maçını Adana Demirspor karşısında oynayacak olan, Avrupa Ligi play-off ilk maçına da 19 Ağustos’ta çıkacak sarı lacivertlilerde Pereira bu karşılaşmanın ardından yönetime bir rapor sunacak.

4 İSME TALİP VAR

Raporda gidecek-kalacakları ve transfer istediği mevkiileri yönetime sunacak olan Portekizli hoca böylece takıma son şeklini de vermiş olacak.

Bu arada kadroda düşünülmeyen Thiam için Göztepe ve Konya, Sadık için Hatay ve Kasımpaşa, Zanka için Kopenhag, Dirar için de bazı Belçika kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.

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