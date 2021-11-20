Son Dakika: Fenerbahçe'de kritik Berke Özer gelişmesi! Korkulan olmadı...

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda derbide kalede olacak Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle önceki gün antrenmana katılmamıştı.

Sabah'ın haberine göre; 21 yaşındaki file bekçisi, dün de sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Berke'nin, gribal enfeksiyon nedeniyle takımın antrenmanına katılmadığı açıklandı. Ancak korkulan olmadı.

Genç eldivenin, tedbir amaçlı olarak idmana çıkarılmadığı bildirildi. Bugün yapılacak taktik antrenmanda ise Berke'nin takımla birlikte çalışacağı ve G.Saray derbisinde sahada olacağı ifade edildi.