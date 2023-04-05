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Son dakika: Fenerbahçe'de kötü günler geçiren Jorge Jesus için yeni iddia! Brezilya ve Flamengo derken 'geri çevrilemez' teklif...

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Suudi Arabistan
Son dakika: Fenerbahçede kötü günler geçiren Jorge Jesus için yeni iddia Brezilya ve Flamengo derken geri çevrilemez teklif...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 13:14

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'deki geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlanan Jorge Jesus ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Dün Samandıra'da Ali Koç ile görüşen ve yola devam etmesi yönünde karar çıkan Jorge Jesus için yeni iddia Brezilya basınından çıktı.

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Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen derbinin ardından Fenerbahçe'de dün sıcak saatler yaşanmıştı.

3 SAATLİK GÖRÜŞME SONRASI 'YOLA DEVAM' KARARI

Ali Koç ile Jorge Jesus, dün kulüp binasında yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıktı. Ali Koç ve kurmayları dün de Samandıra'da antrenmanı ziyaret ederek Jesus'a desteklerini gösterdi.

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JESUS İSTİFA EDER Mİ? TAZMİNAT GERÇEĞİ...

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 2 ay kalan Jorge Jesus'un başarısız sonuçlar devam etmesi halinde istifa etmesi pek olası gözükmüyor.

Gelelim tazminat konusuna... 1 yıllık sözleşmesi var Jorge Jesus’un. 2 ay sonra sona erecek. Yani görevine son verilse dahi 2 aylık alacağını tahsil edebilir. Ama görünen o ki, Jorge Jesus ile sezon sonuna kadar devam edilecek.

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Son dakika: Fenerbahçede kötü günler geçiren Jorge Jesus için yeni iddia Brezilya ve Flamengo derken geri çevrilemez teklif...

BREZİLYA BASININDAN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI!

Dünya Kupası'nın ardından ismi Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için son dönemde Flamengo haberleri çıkıyordu. Brezilya'nın Carlo Ancelotti ismine yönelmesiyle Portekizli teknik adamın eski takımı Flamengo'ya döneceğine büyük ihtimal gözüyle bakılıyordu.

Ancak bugün BREZİLYA basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Jesus ile ilgili haberler yapan Goal Brasil yazarı Raisa Simplicio, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Herve Renard'dan boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Jorge Jesus'u düşündüğünü yazdı.

2018/19 sezonunda SUUDİ ARABİSTAN ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun 'geri çevrilemez' bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Raisa Simplicio'nun haberinde Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde Beşiktaş'tan kötü bir mağlubiyet alan Jorge Jesus'un durumuyla yakından ilgilenmek için menajerinin İstanbul'a geleceğini yazdı.

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Suudi Arabistan

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