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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha...

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Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha...

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından, tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.

Son dakika: Fenerbahçede koronavirüs şoku 3 futbolcu daha...

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