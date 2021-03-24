Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha...
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından, tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.
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