Son Dakika: Fenerbahçe'de kongre günü! Fenerbahçe kongresini canlı izle... Ali Koç tek aday... Aziz Yıldırım...

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Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı... Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut başkan Ali Koç tek başına seçime girecek. Eyüp Yeşilyurt'un gerekli imza sayısına erişememesi nedeniyle tek aday olan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilme heyecanını yaşayacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Kongrenin ilk günü Vefa Küçük'ün konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 11.30'da başladı. Kongreye dair tüm detayları ve açıklamaları Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.

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SELAHATTİN BAKİ: 3 YILDAN ÇOK DERSLER ALDIK

Ali Koç'un geçmiş dönemde ve yeni dönemde listesinde olan Selahattin Baki, kongre öncesi şunları söyledi: Uzun zaman sonra tribünlerde insan görmek, tanıdık yüzleri görmek duygulandırıyor. Tek aday giriyoruz seçime. Ona rağmen ilgi yoğun. 3 senede çok şey öğrendik, çok şey yaşadık. İnşallah yaşadıklarımızdan dersler çıkarıp, yeni arkadaşlarımızla kol kola girip Fenerbahçe'nin layık olduğu yere geleceğiz. Önceki yönetimde beraber çalıştığım abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de demokrasi bayramı şeklinde bir kongre geride bırakmamızı diliyorum. Geçtiğimiz 3 yıl müthiş bir okul oldu bize. Yöneticilikte 8. yılım ama çok sert bir okuldan mezun olmuş gibi hissediyorum.

VEFA KÜÇÜK: YARIN KISIK SESLE KONUŞACAĞIZ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 3 yıl önceki seçimi hatırlatarak yine sınava denk gelen kongre günüyle ilgili muhabirimiz Süleyman Arat'a şunları söyledi:

‘Üç yıl öncesinden tecrübemiz var. O günlerde de seçim sınava denk gelmiş bazı veliler bize sitem etmişti. Bu yıl da seçim ve sınav denk geldi. Ancak Cumartesi günü burada oy verme ve oy sayım günü olduğu için çok fazla konuşma olmayacak. Ben de azami kısık ses ve gürültü olmamasına dikkat edilmesini sağlayacağım’

VEFA KÜÇÜK: BAŞKAN ADAYI OLMAK İSTEYEN VAR MI?

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kongre açılış konuşmasını yaptı ve gündem görüşmelerine geçildi.

Vefa Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısına, konuşmaların yapılacağı ve gündemdeki maddelerin konuşulacağı kongremizin ilk gününe hoş geldiniz. Kongremizin huzur ve adalet içinde geçmesini diliyorum. Şeffaf ve tarafsız bir şekilde bu kongreyi yöneteceğimize kendi adıma ve diğer arkadaşlarım adına namus ve şeref sözü veriyorum. Başkan adaylarının, yönetim kurulu ve kurullara aday olan arkadaşlarımızın başkanlık divanımıza yapmaları gerekir. Gündem oylamasını biraz geç yapacağım. Şu anda 1 tane başkana dayı var ve onun listesi var. O bize ulaştı. Ben yine de soruyorum, başka başkan adayımız var mı? Var ise 200 noterli imza ile bize adaylık dilekçesini versin. Kimseye haksızlık yapmak istemem. Şu anda yalnızca Ali Koç'un adaylık listesi var. Gündem oylamasına geçtikten sonra kimsenin adaylığını kabul etmeyeceğiz.

BURAK KIZILHAN: FETÖ, SARI-LACİVERT DUVARA ÇARPTI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında Genel Sekreter Burak Kızılhan, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarını okumak üzere kürsüye çıktı. Bu arada kongre üyelerinin itirazı üzerine kongreyi takip eden basın mensuplarına doğru bakan Burak Kızılhan, kürsünün yerinin değiştirilmesi ile konuşmasına başladı.

Burak Kızılhan, olağan seçimli genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFFye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Bankalar Birliği anlaşması gibi konular üzerine bilgiler verdi. Burak Kızılhan, Geride kaldığımız 3 yılda bu iradeyi hissederek çalıştık ve desteklerinizi gördük. Büyük bir coşkuyla yola çıktığımız bu uğurda bütün vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağlıklı finansal bir yapıyla var olabilmesi için sağlam adımlar attığımız 3 yılı geride bıraktık. Yarıda bıraktığımız projelerimizde oldu ve bunun sebebi pandemiden dolayıdır. Salgından sonraki önceliklerimiz hayatta kalabilmek ve önümüzü görebilmek oldu. Her hafta heyecanla bir araya geldiğimiz salonlarımızı statlarımızı dolduramaz olduk. Beklenmeyen bu ayrılık manevi olarak da maddi olarak da derinden etkilendik. Kulübümüzde toplam toplamda 15 bin PCR testi uyguladık ve sporcularda 77 teknik kadroda 160 olmak üzere toplam 237 oldu. Uyguladığımız test politikasıyla kulübümüzün sağlık durumunu sürekli takip ettik ifadelerini kullandı.

BU İŞE BULAŞAN HERKESTEN HESAP SORMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR

Burak Kızılhan, 10 yılda Fenerbahçe camiasının tüm fertleri olarak alnımız ak, dik bir duruşla bir an şüphe duymadan arkasında durduk. Kulübümüze bu kumpası kuranların bazıları kaçtı. Yüce Türk adaleti bunları oldukları delikte tek tek bularak adaleti sağlayacaktır. Kısacası onlar gitti biz kaldık. Başkanımızın o günde dediği gibi biz büyük bir sevinç içinde değiliz, aksine çalınan 10 yıl için hayal kırıklığı ve öfkeyle doluyuz. O dönem medyayı kullanarak kulübün itibarını düşürenlerden hesap soracağız. Bu işe bulaşan herkesten hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. En büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıtaydaki dosyadan kumpas davasında çıkan kararın çıkması ve Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararının çıkmasıdır. Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ sarı-lacivert duvara çarpmıştır dedi.

ALİ KOÇ'UN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ali Koç'un 70 kişilik listesinin inceleme işlemi tamamlandı. Ali Koç dahil 71 kişilik listede problem olmadığı ve Ali Koç'un başkan adaylığının kesinleştiği açıklandı.

Ali Koç'un listesi şu şekilde:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

BEDRİ BAYKAM'DAN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Kulüp üyelerinden Bedri Baykam, kürsüye gelerek Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını izleyince üzüldüm. Aziz Yıldırım'ın gelmek için ayrı yer talep etmesine gerek yoktu. Burada bizlerin arasında oturmalıydı. Hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı'nı tehdit edemez. Ve hiçkimse 'Ben Fenerbahçeyim' diyemez. Kimse Fenerbahçe'yi rakiplere malzeme verecek şekilde zorda bırakacak söylemlerde bulunamaz. Fenerbahçe taraftarındır, halkındır. Kulübümüzü kuranlar bile böyle diyemez"

ADAY OLUP ÇEKİLEN EYÜP YEŞİLYURT: BAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ

Fenerbahçe'ye başkan adayı olan ancak imzalarda problem çıktığı için adaylığını geri çeken Eyüp Yeşilyurt, kongrede şu açıklamaları yaptı:

Genel kurul Fenerbahçemize hayırlı olsun. Ben de sizler gibi bir taraftar olarak buraya geldim. Bazı şeyleri söylemek istiyorum. Fenerbahçe başkanını küçültmek, alçaltmak hiçbirimize fayda getirmez. Sadece Fenerbahçe'ye zarar verir. Ben bu tribünlerde birlik olmamızı, seçilecek yönetimin etrafında hepimizin kenetlenmesini istiyorum.

ÜLKER STADI'NDA KÜRSÜ PROBLEMİ

Kongrede konuşmalar başlarken Ülker Stadı'nda kale arkasının önüne kurulan dev platform ve kürsünün sahaya dönük olması, tribüne alınan kongre üyelerinin tepkisini çekti. Bu tepkilerin üzerine platformun üzerindeki kürsü, tribüne doğru çapraz şekilde döndürüldü ve gündem konuşmaları bu şekilde başladı.

90 ÜYE KONUŞACAK

Fenerbahçe kongresinin ilk gününde 90 üyenin kürsüye gelip konuşma yapacağı açıklandı. Konuşmacılar için 5 dakika süre sınırı getirildi.

OTOPARK SORUN OLDU, AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ GELMİYOR

Fenerbahçe'nin 36. başkanı Aziz Yıldırım, gün içerisinde düzenlenen basın toplantısında başkanlık seçimlerini Maraton Tribünü'nden takip edeceğini ve buradaki otoparkı kullanacağını belirtmişti. Aynı gün bu talebinin reddedildiği ileri süren Yıldırım, seçimlere katılmayacağını duyurdu. Buna talebe sebep olarak eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın yürüme zorluğuna dikkat çekildi. Fenerbahçe Kulübü ise Aziz Yıldırım'ın otoparkla ilgili taleplerinin karşılanmadığı iddiasının gerçek olmadığını savundu. Yapılan duyuruda, stattaki tüm otopark alanlarının, 25-26 Haziran’da düzenlenecek kongrede, önceki tüm kongrelerde olduğu gibi kullanıma kapalı olduğu vurgusu yapıldı.

İşte iki günlük kongrenin gündem maddeleri





İLK KEZ SALGIN KOŞULLARINDA YAPILIYOR

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak. Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

OY KULLANMA HAKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu. Yarınki oy kullanma işleminde katılım şimdiden merak edililyor.