Son Dakika: Fenerbahçe'de kongre günü! Aziz Yıldırım detayı, Ali Koç tek aday...

Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı... Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut başkan Ali Koç tek başına seçime girecek. Eyüp Yeşilyurt'un gerekli imza sayısına erişememesi nedeniyle tek aday olan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilme heyecanını yaşayacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Kongre saat 10.30'da başlayacak. Kongreye dair tüm detayları ve açıklamaları Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.

OTOPARK SORUN OLDU, AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ GELMİYOR

Fenerbahçe'nin 36. başkanı Aziz Yıldırım, gün içerisinde düzenlenen basın toplantısında başkanlık seçimlerini Maraton Tribünü'nden takip edeceğini ve buradaki otoparkı kullanacağını belirtmişti. Aynı gün bu talebinin reddedildiği ileri süren Yıldırım, seçimlere katılmayacağını duyurdu. Buna talebe sebep olarak eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın yürüme zorluğuna dikkat çekildi. Fenerbahçe Kulübü ise Aziz Yıldırım'ın otoparkla ilgili taleplerinin karşılanmadığı iddiasının gerçek olmadığını savundu. Yapılan duyuruda, stattaki tüm otopark alanlarının, 25-26 Haziran’da düzenlenecek kongrede, önceki tüm kongrelerde olduğu gibi kullanıma kapalı olduğu vurgusu yapıldı.

İşte iki günlük kongrenin gündem maddeleri





İLK KEZ SALGIN KOŞULLARINDA YAPILIYOR

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak. Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

OY KULLANMA HAKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu. Yarınki oy kullanma işleminde katılım şimdiden merak edililyor.