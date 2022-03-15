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Son dakika: Fenerbahçe'de kiralıklara yakın markaj

#Fenerbahçe#Samatta#Lemos
Son dakika: Fenerbahçede kiralıklara yakın markaj

Fenerbahçe’de geçici transferle gönderilen futbolcular Ally Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Mauricio Lemos, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan ve Barış Sungur takip ediliyor.

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F.Bahçe’nin sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderdiği futbolcuları kulübün gözlemcileri tek tek takip edip kulübe bir rapor hazırlıyor.

· Ally Samatta: Antwerp’te ligde 25 maçta 1.131 dakika süre alırken, 4 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Belçika Kupası’nda tek maçta 1 gol kaydetti.

ALLAHYAR 3 MAÇ OYNADI

Allahyar Sayyadmanesh: Zorya’da ligde 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparken, Avrupa’da 8 maçta 2 gol kaydetti. Devre arası gittiği Hull City’de 3 maçta 58 dakika süre aldı.

· Muhammed Gümüşkaya: Giresun’da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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· Max Meyer: Midtjylland’a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, burada 2 müsabakada toplam 103 dakika süre aldı.

LEMOS’UN GRAFiĞi VASAT

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Mauricio Lemos: Beerschot’ta 13 maçta 818 dakika oynayıp 1 gol attı. · İsmail yüksek: Bursaspor’da ligde 21 maçta görev alan oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

· Serhat Ahmetoğlu: Karagümrük’te ligde 4 maçta 180 dakika süre alan genç futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma giydi.

· Eyüp Akcan: Z. Kömürspor’da 23 lig, 1 Türkiye Kupası maçı oynadı.

· Barış Sungur: Kuşadasıspor’ da 4 maçta 223 dakika oynadı, 1 gol attı

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#Fenerbahçe#Samatta#Lemos

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