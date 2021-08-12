Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim rötarı! İmzayı atamama nedeni...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı ve İstanbul'a getirdiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin evrakları 1-2 gün içinde tamamlanacak ve başarılı savunmacı Fenerbahçe'ye imza atacak. Güney Kore ve Çin ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle evrak trafiği yavaş ilerliyor.
Spor Servisi - Süleyman ARAT Fenerbahçe’nin 8 Ağustos’ta İstanbul’a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae’nin hâlâ imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken, kulüp yetkilileri transfer konusunda hiç bir problem olmadığını sadece Güney Kore ve Çin ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle evrak trafiğinin yavaş işlediğini söylediler.
Sarı lacivertliler, Kim’e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu’ndan evrak beklediklerini ifade etti. Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.
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