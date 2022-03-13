Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye Premier Lig kancası! Resmi teklif...

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Tottenham
Son Dakika: Fenerbahçede Kim Min-Jaeye Premier Lig kancası Resmi teklif...

Fenerbahçe'nin savunmadaki vazgeçilmez isimlerinden olan Kim Min-Jae'ye Premier Lig'den talip çıktı. Londra ekibi, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrasında Kim Min-Jae, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham...

Sabah'ın haberine göre; Londra ekibinin yıldızı Heung-Min Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Dünya devleri Fenerbahçeli Altay Bayındırın peşine düştü Sezon sonunda...Son Dakika: Dünya devleri Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın peşine düştü! Sezon sonunda...Haberi görüntüle

Tottenham'ın Kim'i sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.

Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Tottenham

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen