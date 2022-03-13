Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye Premier Lig kancası! Resmi teklif...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrasında Kim Min-Jae, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham...

Sabah'ın haberine göre; Londra ekibinin yıldızı Heung-Min Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.

Tottenham'ın Kim'i sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.

Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.