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Son dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine iki aday! Galatasaray'ın eski yıldızı...

#Transfer#Fenerbahçe#Kim Min-Jae
Son dakika: Fenerbahçede Kim Min-Jaenin yerine iki aday Galatasarayın eski yıldızı...

Fenerbahçe, geçen sezon başında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kim Min-Jae'ye veda etmeye hazırlanıyor. Güney Koreli stoper için Fransa ekibi Rennes ile anlaşmaya varıldı, artık resmi açıklamalar bekleniyor. Kim'in yerini doldurmak isteyen Sarı-lacivertli ekibin transfer listesi de hazır...

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Fenerbahçe, geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'ya gönderiyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile anlaşmaya vardı. Transfer için resmi açıklamalar bekleniyor.

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40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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FENERBAHÇE'NİN STOPER ADAYLARI

Kim Min-Jae'ye veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de stoper transferi için iki isim öne çıkıyor. Vole'en Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp Kim'in yerine Ruben Semedo ve Jason Denayer'den birini alacak.

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Bonservisi Olympiakos'ta bulunan 28 yaşındaki Ruben Semedo geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirdi. Portekizli stoperin Yunan deviyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Semedo'nun piyasa değeri 5 milyon euro.

Son dakika: Fenerbahçede Kim Min-Jaenin yerine iki aday Galatasarayın eski yıldızı...

Fenerbahçe'nin bir diğer adayını ise Süper Lig'den yakından tanıyoruz. 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan bir diğer isim. 2018 yazında 10 milyon euro bedelle Manchester City'den Lyon'a transfer olan Denayer 1 Temmuz'da serbest kaldı ve henüz bir kulüple anlaşmadı.

27 yaşındaki Belçikalı stoper geçen sezon Lyon formasıyla 20 maça çıkıp 3 gol ve 1 asist üretmişti.

Serbest statüde olan Denayer ile Galatasaray da görüşmüş ancak görüşmeden sonuç alınamamıştı.

Son dakika: Fenerbahçede Kim Min-Jaenin yerine iki aday Galatasarayın eski yıldızı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Kim Min-Jae

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