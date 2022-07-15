Son dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine iki aday! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'ya gönderiyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile anlaşmaya vardı. Transfer için resmi açıklamalar bekleniyor.

40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

FENERBAHÇE'NİN STOPER ADAYLARI

Kim Min-Jae'ye veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de stoper transferi için iki isim öne çıkıyor. Vole'en Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp Kim'in yerine Ruben Semedo ve Jason Denayer'den birini alacak.

Haberin Devamı

Bonservisi Olympiakos'ta bulunan 28 yaşındaki Ruben Semedo geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirdi. Portekizli stoperin Yunan deviyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Semedo'nun piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'nin bir diğer adayını ise Süper Lig'den yakından tanıyoruz. 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan bir diğer isim. 2018 yazında 10 milyon euro bedelle Manchester City'den Lyon'a transfer olan Denayer 1 Temmuz'da serbest kaldı ve henüz bir kulüple anlaşmadı.

27 yaşındaki Belçikalı stoper geçen sezon Lyon formasıyla 20 maça çıkıp 3 gol ve 1 asist üretmişti.

Serbest statüde olan Denayer ile Galatasaray da görüşmüş ancak görüşmeden sonuç alınamamıştı.