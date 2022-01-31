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Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri bitmiyor! 20 milyon euro...

#Transfer#Fenerbahçe#Kim Min Jae
Son Dakika: Fenerbahçede Kim Min Jaenin talipleri bitmiyor 20 milyon euro...

Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae’ye Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklifler gelmeye başladı. Özellikle İtalya’dan iki kulübün Kim Min Jae’nin durumunu sorduğu ve teklifte bulundukları öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Kim için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

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Sezon başı Çin’den Fenerbahçe’ye transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkati çeken 25 yaşındaki stoper Kim Min Jae için sarı-lacivertlilerin kapısı çalındı.

Haber Global'de yer alan habere göre; özellikle İtalya’dan iki kulübün Kim Min Jae’nin durumunu sorduğu ve teklifte bulundukları kaydedildi. İngiliz kulüplerinin de radarında olan Güney Koreli isim bu transfer döneminde önemli bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabilir.

YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Kim için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Sezon başı 3 milyon Euro’ya alınan başarılı stoper takımın en değerli isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertliler de belirlenen ücretin altında bir satışa sıcak bakmıyor.

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İTALYAN KULÜBÜ PEŞİNDE

Öte yandan Min Jae'yle ilgilenen kulüplerden birinin İtalyan devi Napoli olduğu öğrenildi. Napoli daha önce de Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeliyle transfer etmişti.

MENAJERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Kim Min Jae’nin menajeri İstanbul’a geliyor. Güney Korelinin temsilcisi, yapılan teklifleri değerlendirmek için kulüple ve oyuncusuyla bire bir görüşecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kim Min Jae

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