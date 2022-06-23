Son dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! Transferde PSG ve Caner Erkin detayı...

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2021-22 sezonunun başında o dönemki teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine sarı lacivertlilerin transfer ettiği Kim Min-Jae, ortaya koyduğu performansla değerine değer katarken birçok Avrupa kulübünün de radarına girdi.

Fenerbahçe'de savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-Jae, dev kulüplerin transfer listesine girerken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ve yönetim oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.

Gelecek sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, takımın başına kurt hoca Jorge Jesus'u getirirken yapılan transferlerle alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Jesus'un talimatları doğrultusunda Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin yanı sıra bazı oyuncularını kadroda tutarak takım iskeletini korumayı hedefliyor.

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F.BAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim transferin gözdesi olurken Jorge Jesus ve yönetim mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda bazı oyuncuların gitmesine sıcak bakmıyor.

Bu oyuncuların başında Güney Koreli savunmacı gelirken Kim Min-Jae için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

PARIS SAINT GERMAIN DETAYI

İtalyan basınında çıkan habere göre, Sloven stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın alternatif belirleyen Inter, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae listeye aldı.

Paris Saint Germain'in ısrarla istediği Milan Skriniar'ın yerine şimdiden alternatif belirleyen İtalyan ekibinin, Sloven yıldızın takımdan ayrılması durumunda girişimlere başlayacağı belirtildi.

Güney Koreli stoperi de gündemine alan Inter'in, Türkiye'de başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyu Skriniar'in alternatifi olarak değerlendirdiği kaydedildi.

CANER ERKİN'DEN SONRA İKİNCİ OYUNCU

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin, bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuş ve Mancini'nin yerine gelen De Boer futbolcuya şans vermeyince Beşiktaş'a kiralanmıştı.

1 sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Caner Erkin, Inter'e geri dönmemiş ve siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Kim Min-Jae, Inter'e transfer olması durumunda Fenerbahçe'den Inter'e giden ikinci oyuncu olacak.

"GELEN CAZİP TEKLİFLER OLABİLİR"

Daha önce Güney Kore Milli Takımı’nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.