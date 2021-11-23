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Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae rüzgarı! Galatasaray derbisinde zirveye oturdu...

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Galatasaray

Fenerbahçe’de Galatasaray'a karşı duvar olan Kim Min-Jae derbiye damga vurmuştu. Defansta makine gibi işleyen Güney Koreli stoper neredeyse tüm istatistiklerde takımın en iyisi oldu.

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Sezon başında Fenerbahçe'ye gelirken kafalarda soru işaretleri oluşturan Kim Min-Jae, performansıyla derbiye damga vurdu.

Galatasaray derbisinde iki kritik hamle ile zaferin mimarları arasına adını yazdıran Güney Koreli stoper, özellikle skor 1-1'ken Van Aanholt'un çevirdiği topa Galatasaraylı oyunculardan önce dokunmasıyla gecenin hareketine imza attı.

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, Aslantepe'de istatistiklerde rakip tanımadı. İki net gol pozisyonunu engellemesinin yanında 3 şut girişimini bertaraf etti.

HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!

4 top kapıp 6 da rakip atağı uzaklaştırarak tehlikeye fırsat vermedi. Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu.

Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5 kez şut engellemesi gerçekleştirdi.

2 kez orta girişimine izin vermeyip 26 defa hava topundan başarıyla ayrılarak tüm değerlerde zirveyi gördü.

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31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarı oranında da yüzde 52.4 ile takımın yine en iyisi oldu.

Güney Kore basını, milli oyuncuları Kim Min-Jae'ye övgüler yağdırdı, Fenerbahçe'nin zaferine demir duvar savunmasıyla liderlik ettiğini yazdı. İşte o yorumlar:

- Kim her krizde Galatasaray'ın hücumunu bloke ederek takımın kazanmasına yardımcı oldu.

- Canavar savunma oyuncusu Kim, İstanbul derbisinde iki golü bloke ederek mükemmel bir performans sergiledi ve Fenerbahçe'nin geri dönüş galibiyetini destekledi.

 

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Galatasaray

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