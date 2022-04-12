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Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Napoli heyetini mest etti! 20 milyon euro...

#Transfer#Fenerbahçe#Napoli
Son Dakika: Fenerbahçede Kim Min-Jae, Napoli heyetini mest etti 20 milyon euro...

Dev derbide birçok Avrupalı takımın gözlemcileri Ülker Stadı’nda yerini aldı. Stoperi Rrahmani’yi satmaya hazırlanan ve Min-jae Kim için gelen Napoli’li yetkililer, Güney Koreli yıldıza hayran kaldı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maç, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından da yakından takip edildi. İki takımın yıldızları da yakın mercek altına alındı.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler’den Kim, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can; Galatasaray’dan ise Marcao, Nelsson, Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu vitrine çıktı. Derbide tam not alan isim ise Min-jae Kim oldu.

Güney Koreli savunmacı için Napoli’nin gözlemcileri stattaydı. İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde Premier Lig’e yollamaya hazırlandığı stoperi Amir Rrahmani’nin yerini doldurmak için arayışlara başladı.

20 milyon Euro!

Bu nedenle Min-Jae Kim’i bir süredir takibe alan Mavi-Beyazlılar, Güney Koreli yıldıza derbide hayran kaldı. Napoli Yönetimi, başka takımlar 25 yaşındaki savunmacının peşine düşmeden transferi bitirmek için kolları sıvadı.

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İtalyanlar’ın Fenerbahçe’nin kapısını 20 milyon Euro (319 milyon TL) gibi bir rakamla çalmaya hazırlandığı belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Napoli

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