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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de kart cezalılarına izin yok!

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Son dakika | Fenerbahçe'de kart cezalılarına izin yok!
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Fenerbahçe'de kart cezalıları Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson ile sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçını yönetiminin talimatıyla protokol tribününden izledi

Spor Arena - Süleyman Arat / Fenerbahçe, Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson ile sakatlığı bulunan Luiz Gustavo maçı protokol tribününde izledi. 

Son dakika | Fenerbahçede kart cezalılarına izin yok

Sarı-Lacivertli yönetimin sosyal medyada 'tatile erken çıkmak için bilerek kart gördüler' iddialarının önüne geçmek için futbolculara izin vermediği belirtildi.

Teknik heyet ayrıca bu iddiayı çürütmek için futbolcuları hafta boyunca oynayacakmış gibi idmana çıkarmıştı.

Son dakika | Fenerbahçede kart cezalılarına izin yok

Son dakika | Fenerbahçede kart cezalılarına izin yok

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