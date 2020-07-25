Son dakika | Fenerbahçe'de kart cezalılarına izin yok!

Spor Arena - Süleyman Arat / Fenerbahçe, Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson ile sakatlığı bulunan Luiz Gustavo maçı protokol tribününde izledi.

Sarı-Lacivertli yönetimin sosyal medyada 'tatile erken çıkmak için bilerek kart gördüler' iddialarının önüne geçmek için futbolculara izin vermediği belirtildi.

Teknik heyet ayrıca bu iddiayı çürütmek için futbolcuları hafta boyunca oynayacakmış gibi idmana çıkarmıştı.





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