Son dakika: Fenerbahçe'de kaptanların sayısı artıyor! Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Şenol Çorlu oldu

Spor Arena / Süleyman ARAT - Şenol Çorlu’nun da teknik ekibe dahil olmasıyla birlikte Samandıra’da görev yapacak olan kaptanların sayısı artıyor.

Emre Belözoğlu'nun önce sportif direktörlüğe, yaklaşık 1 ay önce de teknik sorumluluğa getirilmesiyle birlikte efsanelerin bir araya getirilme hamlesi sürdü.

Bilindiği gibi Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin uzun süredir teknik ekipte yer alıyordu.

Dün bu ekibe Şenol Çorlu da dahil edildi. Bu isimlerin dışında Semih Şentürk Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde genç golcüleri eğitirken bir diğer eski kaptan Kemal Arslan da alt yapılarda mentörlük görevi yapmakta.